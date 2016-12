Inter, Moratti: "Se non ti senti utile meglio fare altro..."

"Se non ti senti necessario puoi anche pensare di fare altro". All'uscita dall'Assemblea dei Soci, Massimo Moratti conferma la possibilità di dire addio all'Inter. "Non voglio sicuramente rimanere come qualcuno di intoccabile che va contro il progetto della società, quindi la mia disponibilità per essere utile per crescere c'è senza dubbio - ha detto ancora - Se c'è il rischio che l'Inter mi manchi? Io sono tifoso per cui non mi mancherà".