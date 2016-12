4 ottobre 2016 19:04 Inter, Moratti pronto a tornare con il 31% Come riferito da Repubblica, l'ex presidente pensa di rilevare le quote di Thohir con Tronchetti Provera: a loro la gestione sportiva, ai cinesi quella commerciale. Ma gli interessati smentiscono

L'idea si sta trasformando in un progetto sempre più concreto. Con il passare delle settimane sta prendendo corpo l'intenzione di Massimo Moratti di tornare all'Inter insieme a Marco Tronchetti Provera. Come riferito da Repubblica, l'ex numero 1 nerazzurro sta pensando al rientro in società già dal maggio scorso, quando il gruppo Suning di Zhang Jindong acquistò la maggioranza del club da Erick Thohir.

Qualche giorno fa, a Premium Sport, Moratti per la prima volta ha ammesso pubblicamente la proposta del gruppo Suning, che ha chiesto all'ex presidente di tornare al comando: "Essere presidente è un onore, ma non so cosa risponderei - le parole di Moratti -. C'è nostalgia del sentimento della gente, dei tifosi". Uno stato d'animo che sta spingendo Moratti a rientrare in società in un modo però un po' diverso rispetto al passato.



L'idea, come spiegato da Repubblica, è infatti quella di subentrare nella quota di minoranza, pari al 31%, che entro il prossimo 30 novembre Thohir metterà in vendita secondo gli accordi sanciti nella primavera scorsa con i cinesi. In cambio, però, Moratti e Tronchetti Provera propongono di avere maggiore responsabilità nella gestione tecnico-sportiva, mentre a Zhang Jindong, insieme alla maggioranza, rimarrebbe la gestione economico-commerciale.

MORATTI SMENTISCE: "NON PENSO A RITORNO IMMINENTE"A smentire, almeno in parte, la ricostruzione de La Repubblica è stato però lo stesso Massimo Moratti, intercettato da tuttomercatoweb.com: "Ho letto anche io questa notizia - ha precisato l'ex patron nerazzurro - ma non capisco perché si parli di questo possibile scenario". Esclude pertanto un ritorno imminente? "Sì, assolutamente. Per un domani vedremo, non si può mai sapere. Mi dispiace deludere i tifosi dell'Inter, ma voglio smentire quanto è stato detto: non è nei miei progetti un ritorno imminente in società".