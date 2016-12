Inter, Moratti pronto a lasciare: arabi pronti a rilevarne le quote

La volontà di Massimo Moratti di uscire definitivamente di scena esiste ed è concreta. Lo scenario è svelato da Repubblica che spiega come l'ex patron dell'Inter abbia espresso la volontà di mantenere il 2-3% ma facendosi da parte. Per un Moratti che esce, quindi, ci sarebbe un arabo pronto a entrare nella società nerazzurra con la creazione di una partnership tutta esotica con Thohir.



I primi contatti sarebbero già stati avviati da alcuni emissari del magnate arabo avvistati a Milano in settimana con un'offerta per la sponsorizzazione delle maglie dalla prossima stagione. Il contratto con Pirelli è in scadenza e questa mossa sarebbe da garanzia per la bontà del nuovo investitore pronto a prendere gran parte del 29,45% ancora in mano a Moratti.