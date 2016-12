Inter, Moratti: "Nessuna intenzione di cedere le mie quote"

Moratti non molla l'Inter . L'ex presidente nerazzurro ha infatti smentito le indiscrezioni secondo cui starebbe per vendere le sue quote societarie del club. " Non ho nessuna intenzione di cedere le mie quote -ha spiegato a Il Giornale" "C'era un accordo che prevedeva un mio potenziale disimpegno tre anni dopo la ratifica dell'acquisto da parte di Thohir, ma non c'è alcun obbligo ", ha aggiunto l'ex patron dell'Inter.

Moratti, dunque, non si tira fuori. Dopo le voci su un suo addio imminente all'Inter, l'ex presidente ha deciso di chiarire ufficialmente la sua posizione. "Credo che sia tutto in relazione al prossimo arrivo di Erick Thohir, ma non ci sono novità di nessun tipo, fra noi c'erano e restano stima e rispetto, ci mancherebbe", ha precisato.



"Se volessi, potrei cedere le mie quote ma, guardi, io sto bene così - ha proseguito Moratti -. Resta tutto nelle mie volontà, non si è mai parlato di obbligo". "E non c'è alcun motivo per prendere una decisione - ha concluso l'ex patron nerazzurro -. Se poi questa è una esigenza di Thohir, allora la prenderemo in considerazione, ma abbiamo sempre deciso tutto assieme".