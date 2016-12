Inter, Moratti: "Nessun piano per tornare al comando"

Mentre il gruppo cinese "Suning Commerce Group" sbarca a Milano per definire con Thohir l'ingresso nell'Inter, Massimo Moratti smentisce un possibile ritorno in sella alla società. "Per il momento non è stato pianificato nulla di quel genere - dice l'ex patron nerazzurro -. C'è un azionista di maggioranza che sta completando la sua squadra con un nuovo azionista, quindi non c'è necessità di costruire nient'altro. Thohir fa operazioni per il bene della società. Vendere le mie quote? Non ne abbiamo parlato".