Inter, Moratti: "Momento di depressione, spiace non aver visto la grinta"

Massimo Moratti non nasconde l'amarezza per il periodo dell'Inter ma pensa ancora che Mancini sia l'uomo giusto al quale affidarsi per tornare a sperare in un miglioramento: "È un periodo di depressione generale, in cui i giocatori non reagiscono molto. Mi spiace non aver visto la giusta grinta contro la Juve". Mancio non si tocca? "Credo possa risollevare la squadra, deve però essere più tranquillo e trovare i giusti riferimenti a cui agganciarsi".