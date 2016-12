Inter, Moratti: "Mi fido di Mancini e Thohir" 

11:35 - Massimo Moratti non poteva mancare a San Siro per omaggiare Javier Zanetti, pilastro e capitano della sua grande Inter: "Giusto ritirare la maglia numero 4, un atto dovuto". L'ex patron nerazzurro, intervistato durante Tiki Taka, vede un futuro positivo: "Mi fido del carattere di Mancini e delle ambizioni di Thohir". E sulla trattativa Milan-Mr Bee? "A Berlusconi non posso dare nessun consiglio, sta facendo il bene del Milan e della famiglia".

Moratti su Zanetti: "Giusto ritirare la maglia numero 4 di Zanetti per la carriera che ha fatto e perché è sempre stato nell'Inter. Io non adoro far ritirare le maglie, ma era un atto dovuto per un giocatore che per lo più ha vinto tutto in nerazzurro, ottima cosa".

Moratti su Mancini e il futuro: "C'è molta professionalità di Mancini, mi affido alla sua esperienza e al suo carattere per avere speranza. Mi affido anche alla serietà del presidente Thohir che giorno dopo giorno si sta appassionando sempre più e vuole vincere. Le due cose insieme dovrebbero portare cose positive".

Moratti su Yaya Tourè: "Thohir vuole grandi colpi, non penso stia basso come livello. Non ha bisogno dei miei consigli".

Moratti su Berlusconi: "Nessun consiglio. C'è una trattativa sui giornali e tutti possono parlare. La mia trattativa con Thohir è stata totalmente diverso perché molto più privata. Qui, invece, è abbastanza pubblica. Berlusconi sta facendo l'interesse del Milan e della famiglia".