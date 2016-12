Inter, Moratti: "Mercato? Da tifoso cambierei tutti" 

20:00 - Massimo Moratti è contento per la vittoria dell'Inter contro il Chievo ("E' una buona base di partenza"), ma con una battuta, detta con il sorriso sulle labbra, lancia una frecciatina: "Mercato? Da tifoso una squadra che va male la cambieresti tutta, ma io sono stato presidente e queste cose non posso dirle...". I rapporti con Erick Thohir sono buoni: "Educazione, cortesia e amicizia: non posso lamentarmi di nulla".

Le parole arrivano alla fine di Chievo-Inter 0-2 che ha riportato un po' di sereno in casa nerazzurra: "Con la Lazio gara della svolta? Si dice sempre, ma l'importante è far punti e cercare di vincerne il più possibile. Questa vittoria può essere una base importante", dice dopo l'evento su bambini, sport e sviluppo organizzato dalle Rappresentanze italiana e giamaicana all'Onu.

Moratti chiede rinforzi per tornare a vincere: "Non lo so quando torneranno le vittorie, dipende dagli acquisti che verranno fatti. Dipende da cosa riuscirà a ottenere questa squadra. Se ci riuscirà, sarà un passo molto importante per il futuro: la base per cominciare a vincere, appunto".

Infine si torna a parlare ancora di Mazzarri: "Lui è un allenatore di altissimo livello, ma a volte non ci si incastra con la società, senza contare che qui c'è stato anche il cambio di proprietà. Succede a volte che egli allenatori non raggiungano i risultati sperati è con l'Inter mi è capitato più di una volta".