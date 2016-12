Inter, Moratti: "L'Europa League ora è possibilissima"

Massimo Moratti promuove l 'Inter di Mancini . L'ex presidente parla ai microfoni di FcInternews.it e palesa la sua soddisfazione per l'andamento dei nerazzurri, tornati in corsa per un posto in Europa: "L 'Europa League è un obiettivo possibilissimo considerando come la squadra si sta esprimendo, soprattutto in fatto di volontà. Inoltre ora ci sono anche certi schemi di gioco. Abbiamo avuto la fortuna di giocare contro un avversario un po' ridotto (Lazio, ndr), ma anche quello fa parte del destino".

"L'Europa League un peso? Fare due tornei può esserlo - ha continuato Moratti - ma bisogna sempre puntarci per fare una bella figura anche a livello internazionale. Dipende dalla società e dalla squadra essere all'altezza della competizione".



Immancabile la battuta sul mercato: "Touré? Non credo sia così facile prenderlo perché è seguito da molti club, ma sarebbe un colpo interessante. Ma non un colpo 'alla Moratti'. Ora c'è una nuova gestione che cercherà di caratterizzare i suoi colpi, li chiameremo i colpi 'alla Thohir'. Possibilità? Non lo so, ci sarà un tentativo per portarlo a casa".



Nessuna preoccupazione particolare, infine, per la sanzione dell'Uefa in merito al FPF: "Era previsto dalla società, quindi avevano fatto i loro calcoli e sono pronti a comportarsi di conseguenza".



Chiosa finale su un eventuale ritorno di José Mourinho. "All'Inter non si sa mai, può anche essere ma non dipende da me".