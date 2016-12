Inter, Moratti: "Il rigore del Torino era fasullo"

Massimo Moratti non ha utilizzato giri di parole per analizzare la sconfitta dell' Inter contro il Torino : "Sì, ci aspettavamo un altro risultato. Ma nella ripresa la partita è andata storta in tutto, anche nella fortuna. Poi ho visto stamattina che il rigore subito era anche fasullo, per cui è girato tutto storto. E' andata al contrario di quanto ci aspettavamo, dopo il primo tempo e anche durante la settimana". E sulle quote: "Non le vendo".

Per poi aggiungere: "Da parte mia c'è l'intenzione di andare avanti rinforzando la società anche in funzione dell'accordo tra gli azionisti. Questa è una cosa importante. Per il futuro vedremo, ma ora non c'è nessun movimento. Thohir giustamente mi racconta quelli che sono i movimenti societari, ma niente che metta in condizione di effettuare cambiamenti importanti. Se l'impegno potrebbe voler dire aumento di capitale? Non so questo, non sono io che decido questo genere di cose. Thohir comunicherà quello che riterrà essere più giusto per la società, poi vedrò se partecipare. Io sono favorevole a tutto quello che possa rafforzare il club. Se all'azionista di maggioranza va bene vuol dire che si sente rafforzato, se ci sono queste opportunità è giusto coglierle. Ma ora sono solo chiacchiere". E su Roberto Mancini, Moratti ha concluso: "Penso sia tranquillo. Se la Champions è possibile? Non so".