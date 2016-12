Inter, Moratti: "Felice per Mancini. Se ho consigliato Thohir? Aveva in mente di farlo da solo"

17:31 - "Mi spiace per Mazzarri, che certamente ci ha messo il suo e ha dato il massimo per fare bene. Sono felice per Mancini. Con lui ho vinto per primo, è molto bravo e un gran lavoratore e in questo momento è un aspetto necessario". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha commentato così il cambio Mazzarri-Mancini sulla panchina nerazzurra. "Se Thohir ha ascoltato i miei consigli? Certamente aveva in mente di farlo lui questa cosa...".