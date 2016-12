Inter: Moratti "De Boer ha bisogno di tempo e va aiutato"

"De Boer sta cercando di costruire qualcosa. Credo abbia bisogno di tempo ed è presto per esprimere giudizi". L'ex presidente dell'Inter Moratti predica calma all'indomani dell'1-1 interno con il Palermo. "Immagino abbia i suoi obiettivi e una sua strategia. Forse sta facendo delle prove per capire qual è la soluzione tattica migliore - ha detto all'Ansa - Bisogna aiutarlo. Gli obiettivi dell'Inter sono sempre importanti. Non bisogna scoraggiarsi".