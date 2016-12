Inter, Moratti ci crede: "Wolfsburg? L'impresa si può fare"

15:47 - Massimo Moratti ci crede e chiama a raccolta il popolo nerazzurro per la sfida di giovedì contro il Wolfsburg. "L'Inter può fare l'impresa. Gli uomini ci sono - ha detto alla Gazzetta dello Sport - Dobbiamo crederci e avere fiducia. Sono convinto che i ragazzi possano segnare diversi gol. La chiave sarà non prenderne più di uno". Sui tedeschi: "Non mi sono certo sembrati imbattibili, non sono un avversario che ci può spaventare".

Una fiducia quella di Moratti confortata dai precedenti, perché l'Inter (pazza per definizione) è capace di prove disarmanti e imprese altrettanto epiche. "Il 3-0 con cui ribaltammo giusto un 3-1 dell’andata contro il Liverpool nella semifinale della coppa Campioni 1965. Poi il 3-0 all’Aston Villa nel 1990, dopo uno 0-2 là - ha ricordato Moratti - L’Inter per definizione è capace di qualsiasi cosa. Basti pensare a quel 3-2 contro la Sampdoria, nel 2005 e proprio con Mancini: all’88’ eravamo sotto di due reti. Peccato che non ci sia più uno come Recoba...".



Non c'è il Chino, ma ci sono altri giocatori che entusiasmano l'ex presidente: " Icardi e Palacio saranno fondamentali. E poi c'è Guarin, che è generosissimo. Il classico giocatore che spariglia. Magari sbaglia certi palloni, ma dà sempre la sensazione di poter segnare o far segnare".



Rispetto per il Wolfsburg, ma nessun timore. "I gol li hanno fatti su nostri errori, come avrebbe fatto chiunque - ha spiegato -. L'unica palla-gol che si sono costruiti l'hanno fallita nel recupero: speriamo sia un buon segno... Non è un avversario che ci deve spaventare e Mancini, preparando la gara, dovrà puntare su questo. In una notte come questa la paura è il sentimento più inutile".