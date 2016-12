Inter, Moratti apre a Pirlo: "Una buonissima idea"

L' Inter è sempre più forte su Andrea Pirlo , come anticipato dal nostro Bruno Longhi . Ora è arrivata anche l'apertura di Massimo Moratti : "Il ritorno in nerazzurro di Andrea? La giudico una buonissima idea, una cosa molto interessante". L'ex presidente ha dunque dato il suo ok all'affare richiesto da Mancini, ora toccherà a Thohir con Ausilio guidare l'assalto per riportare Pirlo in nerazzurro in prestito.

Massimo Moratti. presente a un'asta per Inter Campus, ha spiegato i motivi del suo incontro con Thohir: "Non ho parlato del mio ruolo in società e della mia volontà di vedere le quote. Nessuno dei due aveva voglia di parlare di questo. La mia è stata solo una disponibilità a cederle, ma non si tratta di un braccio di ferro. Sarei disponibile a restare? Certo, l'Inter e sempre l'Inter".



Ora l'Inter è in vetta al campionato: "Sono molto soddisfatto del primo posto in classifica e credo che questo sia tutto fieno in cascina per il futuro. Aver vinto gare importanti significa avere una sicurezza importante. Sabato sera ho saluto con affetto i giocatori: è stato piacevole vederli felici e ringraziarli".