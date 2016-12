Inter, Moratti: "Alle firme con Suning? Dovrebbe essere così"

E' sempre più vicina la cessione della maggioranza dell'Inter al gruppo Suning . Lo ammette all'Ansa anche l'ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti commentando il viaggio a Nanchino , in Cina, di Erick Thohir e dei dirigenti dell'Inter: "Con il Suning sono già alle firme? Dovrebbe essere così - chiarisce -. Per quello che mi sembra l'intenzione è quella di chiudere". La fumata bianca, stando a quanto si apprende, dovrebbe arrivare lunedì.

Ci siamo, insomma. Ancora qualche giorno - pochi - e l'Inter diventerà ufficialmente cinese. Il viaggio di Thohir è già quindi quello decisivo, quello in cui mettere nero su bianco l'accordo e definire il passaggio di proprietà. Se ad ammetterlo è anche Moratti, sempre moderato negli ultimi giorni nel commentare le notizie sulla trattativa, allora siamo davvero al punto. Il d-day è fissato per lunedì anche se la questione in ballo è delicata e le firme potrebbero alla fine anche slittare. Tutto però fa pensare che il più sia fatto, che siano pronti i contratti e che non resti dunque che ratificare il passaggio e poi annunciarlo. Domenica Thohir è atteso in Cina: da quel momento partirà il conto alla rovescia verso la comunicazione ufficiale. Dopo di che l'Inter sarà cinese e potrà cominciare un'era tutta nuova.