Inter, mistero M'Vila: non torna per l'allenamento

13:03 - Mistero Yann M'Vila... almeno per un giorno. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, l'interista avrebbe fatto perdere le sue tracce per 24 ore. Il francese non era ritornato a Milano per l'allenamento del lunedì. Era, infatti, in Francia con la compagna Nabilla Benattia ma non è risultato contattabile da parte della società nerazzurra che ora sicuramente lo multerà. M'Vila avrebbe perso l'areo.

La cronaca racconta che il centrocampista, al termine della seduta di domenica (resa facoltativa da Mazzarri), avrebbe preso un volo con destinazione proprio la capitale francese. Per comunicare il suo ritardo si sarebbe affidato a un uomo della società che tuttavia dice di non aver mai avuto notizie dal giocatore. Dopo ore si ricompone il quadro con M'Vila che riesce a contattare una persona dello staff: arrivano quindi le scuse ma anche l'inevitabile multa. Ieri (martedì), era regolarmente ad Appiano Gentile. Caso chiuso.