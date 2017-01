Leader silenzioso, non di parole ma di fatti. Joao Miranda è uno dei punti fermi dell'Inter ed è lo stesso brasiliano, in una lunga intervista rilasciata al canale ufficiale della Serie A, a spiegare il suo modo di stare in campo, poco appariscente ma concreto: "Cerco di guidare il gruppo nella maniera utile alla squadra, non mi serve gesticolare verso i tifosi". Poi una frecciata a De Boer: "Prima c'erano lacune tattiche, Pioli le ha colmate".