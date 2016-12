Inter-Milan, domenica appuntamento in Comune per lo stadio

13:03 - Domenica: giorno di derby sul campo ma non solo. A Palazzo Marino è infatti in programma un vertice tra il Comune e i vertici di Milan e Inter per la questione stadio: da una parte il sindaco Pisapia, dall'altra il presidente nerazzurro Thohir, di ritorno in Italia per una settimana, e l'ad rossonero Barbara Berlusconi. Come noto il Milan vuole costruire un nuovo impianto nell'area del Portello: con il via libera San Siro sarebbe solo dei cugini.

L'incontro - come spiega la 'Gazzetta dello Sport' - dovrebbe fissare da una parte le modalità e i tempi di addio del Milan a San Siro (nei prossimi giorni è atteso l'ok della Fondazione Fiera per la costruzione dello stadio al Portello proprio di fronte a casa Milan); dall'altra definire, per quanto riguarda l'Inter, il piano di investimenti per la valorizzazione dell'area e dello stesso impianto e ottenerne proprietà con la cessione del diritto di superficie, anche per 99 anni.

I tempi previsti, ma con ampio beneficio di inventario, sono questi: fino al 2018, Inter e Milan continueranno a "vivere" sotto lo stesso tetto dello stadio di San Siro. Le due società sono anche impegnate, con il Comune di Milano, nel lavoro di restyling (parziale) dello stadio in vista della finale di Champions League del 2106. Il Milan porta avanti il progetto-stadio (nuovo stadio) e per i tempi di attuazione si parla dell'inizio della stagione 2018-19, ma risulta una data ottimistica. L'Inter, secondo gli intenti di Thohir, è pronta a investire 80 milioni per rifare il look a San Siro.

Con Pisapia saranno presenti, come rappresentanti del Comune di Milano, il vice Lucia De Cesaris con delega all'urbanistica e l'assessore allo sport Chiara Bisconti. Thohir sarà accompagnato dal Ceo dell'Inter Michael Bolingbroke. Parteciperà al vertice anche Alfonso Cafaliello, direttore operatività stadio.