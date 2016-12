12:33 - Gioie e dolori per Gary Medel nella sfida del suo Cile contro il Perù. Il centrocampista dell'Inter ha sì segnato un gol ma ha perso anche un dente dopo una gomitata da parte di Rinaldo Cruzado, poi espulso. "Che disastro. Un dente in meno e un altro perso in una partita 'amichevole' - ha twittato lo stesso Medel - Grazie a tutti per la vostra preoccupazione".