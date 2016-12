Inter, Mazzola accusa: "I giocatori non sanno giocare"

18:30 - Il giorno dopo un derby scialbo da entrambe le parti, Sandro Mazzola non perdona la sua Inter per una prestazione davvero lontana dalle aspettative di tutti. E soprattutto individua il problema. "Se i giocatori non sanno giocare l'allenatore non può far niente. Nella zona di centrocampo non ci siamo nel modo più assoluto e la società dovrà fare qualcosa sul mercato", ha detto a Radio Anch'io lo sport l'ex bandiera nerazzurra.

Mazzola, poi, individua chi tra i giocatori sta rendendo molto meno del previsto: Mauro Icardi. "Non c'era con la testa", lo ha bocciato senza pietà. da cosa ripartire allora? "Solo l'attacco è di alto livello e da quello deve ripartire. E' necessario che la società torni sul mercato".