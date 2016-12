Inter, Mazzarri vuole la terza vittoria consecutiva 

Vigilia di Parma-Inter. E Walter Mazzarri lancia la sfida: "Veniamo da due successi, cerchiamo la terza vittoria consecutiva in campionato". Impresa mai riuscita alla sua Inter. Spazio a Kuzmanovic. "Hernanes provo a recuperarlo, ma è difficile". Palacio non segna più. "Deve stare tranquillo, si sbloccherà". Il Parma perde sempre: "Ma gioca bene, ha ottenuto meno di quello che merita". I fischi? "Non ne parlo più".