Inter, Mazzarri: "Moratti? Non rispondo, voglio solo il bene della squadra"

19:34 - Mazzarri non replica direttamente alla frase di Moratti sul suo conto ("Contano i risultati, altrimenti sono guai"), ma bastano poche parole per far filtrare una discreta dose di malumore: "Sono concentrato sul Saint Etienne e non ho tempo di pensare ad altro - dice il tecnico nerazzurro alla vigilia del match d'Europa League -. Ci sarà tempo e modo per dire quello che penso su tutto, ora non è il momento giusto".

Sul Saint Etienne.

"La rispettiamo. E' una squadra che sta facendo un ottimo campionato in Francia, che ormai è molto simile al campionato italiano. E' una partita per noi stimolante, vogliamo continuare a fare quello dimostrato contro il Napoli dal punto di vista della prestazione".



Sulle parole di Moratti.

"Io sono concentrato sul Saint Etienne e non ho tempo di pensare ad altro. Non ho niente da dire. Voglio solo far rendere al massimo i giocatori che ho a disposizione".



Quattro gare in dieci giorni. Come gestirà l'attacco? Ci sarà spazio per Bonazzoli?

"Non è facile gestire tutte queste partite ogni 2-3 giorni. Cercheremo di ruotare i giocatori in base a chi sarà disposizione e già da domani dovrò prendere in considerazione questo fattore".



Sul rendimento di Vidic.

"Per me sta facendo un grandissimi campionato, con qualche errore come stanno facendo tutti i giocatori. Vidic non ha colpe sul primo gol del Napoli, ha avuto solo la sfortuna che la palla è stata spizzata sui piedi di un giocatore avversario".



Sulla risposta della squadra contro il Napoli.

"La squadra è con me sicuramente, anche quando abbiamo fatto prestazioni meno buone. I fischi? A chi sono rivolti non mi interessa, non li vorrei perché non aiutano i nostri giocatori a battere gli avversari".



Perché il campionato francese è ormai simile italiano?

"Tante realtà si stanno avvicinando al nostro calcio. Il Psg è diventato competitivo al massimo in Europa e in Ligue 1 non sta certo dominando, quindi significa che il campionato francese è cresciuto nel complesso".



Cosa teme del Saint Etienne?

"L'abbiamo vista nelle prime due partite d'Europa League. Ha valori tecnici, è organizzata e abbiamo grande rispetto per quello che può fare sul campo".



Cosa ha capito dopo la partita col Napoli?

"Una volta recuperati gli infortunati e una volta che la condizione atletica tornerà normale, noi ce la potremo giocare con tutti. Il difficile è trovare la continuità per partire in ogni gara come contro il Napoli. Il primo tempo col Napoli è quello che vorrei sempre vedere. Dovessimo riuscirci, potremmo lottare per il terzo posto".



Cosa è cambiato dalle due sconfitte a Inter-Napoli?

"Per fare le prestazioni come col Napoli bisogna essere al top dal punto di vista fisico. Bisogna portare i risultati, sappiamo i nostri problemi e i nostri pregi. Ogni mia frase in questo momento viene strumentalizzata, dite che cerco giustificazioni. Ora bisogna far rendere al massimo la squadra, il resto lo tengo per me, la società sa. E con tutte le nostre forze proveremo a rendere felici i tifosi.



Sulla situazione ambientale non facile che coinvolge il pubblico e il socio di minoranza (Moratti, ndr).

"Io devo dare tutte le mie energie per il gruppo, ci sarà tempo e modo per dire quello che penso su tutto. Ora non è il momento giusto"

THOHIR ALLA PINETINA

E alla Pinetina, poco prima delle 16, è arrivato il presidente Thohir. Una visita attesa, ha seguito l'allenamento e poi si è intrattenuto coi giocatori e con Mazzarri: soprattutto alla luce di quanto è accaduto nelle ultime ore e dopo le parole di Moratti e in attesa della sfida contro il Saint Etienne.