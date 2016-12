Inter, Mazzarri: "Molte critiche ingiuste"

13:10 - Alla vigilia del match di con la Fiorentina, Mazzarri va all'attacco dopo le polemiche post Inter-Cagliari: "Quando sento critiche giuste, ne faccio tesoro. Quando sento cose senza senso, reagisco male perché è un'ingiustizia palese. Alcuni critici influenzano la gente allo stadio". Inter contro tutti, dunque? "Spero di sì, stiamo lavorando per questo. Spero che a Firenze porteremo in campo quello che ci siamo detti. Voglio una squadra vera".

La vittoria in Europa League ha alleggerito la pressione?

"La pressione ce la siamo creata da soli dopo la scoppola col Cagliari e in Europa League abbiamo reagito. Analizziamo le partite che si perdono e lavoriamo anche sulle vittorie".



Sui crampi che hanno colpiti alcuni giocatori in Europa.

"Le energie del fisico si consumano non solo quando c'è uno sforzo muscolare, ma molte volte si spendono tante energie col cervello e poi vanno a incidere sul fisico. Questo dimostra quanto ci tengano i nostri giocatori, che vorrebbero mangiare il campo e l'avversario".



Qual è il problema della squadra?

"Noi lavoriamo da sempre sulla prestazione. Non sempre i risultati vanno di pari passo con la prestazione. Ma se abbiamo tempo di aspettare, arriveranno anche i risultati".



Sui fischi dei tifosi.

"A questa domanda non rispondo, fatemene un'altra".



Cosa risponde a Zeman?

"Conosco voi giornalisti, Zeman lo conosco da tempo e ha espresso un concetto, non voleva parlare male dell'Inter.



Che partita si aspetta con la Fiorentina?

"Gara difficilissima. Non danno punti di riferimento, giocano bene a calcio. Negli ultimi anni sta facendo grandi cose e le sta confermando anche quest'anno nonostante alcuni infortuni".



Si può lavorare sugli "attributi"?

"In panchina ho il diritto e dovere di stimolare i giocatori. Certe parole sono solo per stimolarli. Dovrò mettere la mano davanti perché siamo spiati".



Può essere più semplice giocare contro Fiorentina e Napoli?

"Lo vedremo. Noi non dobbiamo guardare la squadra che abbiamo davanti, noi sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo farlo al meglio".



Sembri meno sereno.

"Io sono sempre stato un allenatore antipatico perché sono serio. Anche dopo 5 vittorie di fila sarei così. Quando sento critiche giuste, ne faccio tesoro. Quando sento cose senza senso, reagisco così perché è un'ingiustizia palese".



Quali sono le critiche ingiuste?

"Io devo solo allenare, purtroppo alcuni critici influenzano la gente allo stadio. Ognuno fa il proprio lavoro, io faccio il mio e voi il vostro".



L'Inter ha perso certezze?

"Nelle critiche ci si potrebbe ricordare che contro il Cagliari abbiamo giocato in 10 per molto tempo e nel calcio moderno conta. La Curva è stata eccezionale in Europa League, perché ha aiutato la squadra".



Quali sono gli obiettivi?

"La società è unita. Tutti lavorano per tornare a essere competitivi in base ai parametri economici attuali".



Un messaggio ai tifosi.

"Non sono un attore, sono un allenatore. Penso solo a dare il massimo per l'Inter, non cerco il coro o l'applauso dei tifosi, se non per i risultati. Io dopo un anno sono andato per la prima volta sotto la Curva a ringraziarli, per la prima volta mi sento il padrone della situazione all'Inter. Sono andato a ringraziarli perché si sono comportati in modo esemplare".



Su Palacio.

"Sta un po' meglio, ma non è al 100%. Avremo la sosta per lavorare tanto anche su Palacio".



Investirebbe ancora 20 milioni su Hernanes?

"Per me Hernanes ci è servito per arrivare al quinto posto. Quest'anno ha fatto partite buone e meno buone, è chiaro che può fare ancora di più".



Come stanno Dodò e Kovacic?

"Dodò sembra stia bene, ma lo verifico oggi. Domani cercherò di capire quali giocatori daranno maggiori garanzie".



Stai creando il fortino 'Noi contro tutti'?

"Spero di sì, già in parte l'abbiamo fatto e stiamo lavorando per questo. Spero di vedere che quello che ci siamo detti lo portiamo sul campo a Firenze. La squadra c'è e lotterà fino all'ultimo secondo. Voglio una squadra vera, con voglia".



Hai evocato il rumore dei nemici...

"Mourinho ha vinto tutto, era un'Inter diversa. Ci metto tutto l'impegno e ci penso tutta la notte per motivare i miei giocatori, poi lasciamo perdere gli accostamenti".