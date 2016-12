Inter: Mazzarri e il meno 5 (giocatori infortunati)

12:16 - Prima l'Europa League, poi la Fiorentina. Con la stretta necessità di staccarsi, perlomeno, dal disastro di domenica. E con i problemi che per Mazzarri si sommano visto che l'elenco degli infortuni è tutt'altro che banale: Vidic e Campagnaro in difesa, Dodò e Jonathan poco più su e poi Kovacic.

Nel dettaglio. Vidic soffre di un affaticamento articolare al ginocchio destro, dopo prestazioni ben al di sotto del suo livello. Campagnaro, cui l'Europa poteva riservare una chance, ha un risentimento alla coscia sinistra. Poi Dodò, uscito sull'1-3 di Inter-Cagliari, è vittima di una leggera distorsione al ginocchio sinistro. Jonathan soffre di un affaticamento muscolare. E infine Kovacic è fermo per un affaticamento post-traumatico ai muscoli peronei della gamba sinistra.

Siamo a cinque, e non è poco, considerando le necessità di turn over e la condizione generale, tutt'altro che brillante. Questo è il quadro interista, giovedì il Qarabag in Europa, poi la fame della Fiorentina in campionato, una sorta di spareggio per due. Spareggio che Mazzarri non può permettersi di fallire. Nemmeno Montella, a dire il vero.