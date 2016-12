Inter, Mazzarri: "Dobbiamo dare il 120 per cento"

23:53 - "Il Saint-Etienne è una squadra di alto livello, daranno il 120% per batterci e noi dovremo fare altrettanto". Non è una vigilia facile per Walter Mazzarri in Europa League, ma il tecnico nerazzurro prova a caricare i suoi per tornare dalla Francia con un risultato positivo che darebbe morale. "Troveremo uno stadio caldo, ci ha avvertiti Guarin". Proprio il colombiano proverà prima del match: se le sue condizioni lo permetteranno, potrebbe giocare.

Vigilia di Europa League per l'Inter, che domani sera affronta il Saint Etienne nella quarta giornata della fase a gironi. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Walter Mazzarri alla vigilia della sfida contro i francesi, gara fondamentale non per il cammino europeo (l'Inter è prima nel girone con 7 punti), ma per risollevarsi dopo il pesante ko di Parma.



"Abbiamo molto rispetto del Saint-Etienne, è una squadra di alto livello specie sul piano atletico. E' una squadra completa sotto ogni punto di vista che si porta velocemente in avanti e ha forza fisica. Sappiamo che giocheremo domani in uno stadio molto caldo, ci ha avvisati Guarin".



"Qualunque squadra contro di noi darà il 120% contro di noi, mi auguro che i miei uomini domani facciano lo stesso. Dovremo fare del nostro meglio".



"La mentalità che ho sempre inculcato è che siamo l’Inter e che dobbiamo puntare sempre per vincere. Non speculiamo mai su un pareggio: noi scendiamo in campo per conquistare i tre punti".



"Abbiamo convocato Osvaldo, Nagatomo e Guarin che erano indisponibili: Guarin proverà oggi, mentre gli altri due andranno in panchina. Li ho portati perché siamo in emergenza totale e non ci sono neppure Hernanes, Campagnaro e Krhin. Ripeto, siamo in emergenza, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande gara".



"Le critiche ricevute? Il mio metodo per allenare i giocatori è lo stesso da sempre ovvero con i miei calciatori faccio il padre di famiglia, uso il bastone e la carota. A volte mi arrabbio, a volte faccio i complimenti. Io mi comporto sempre allo stesso modo e le critiche non mi spostano. Mi concentro su quello che c’è da fare e sul far rendere i giocatori al massimo. Il resto non mi interessa".



Sull'impiego di Icardi e Palacio: "La formazione la deciderò domani anche perché ce ne succede una dietro l’altra. Adesso sta provando Guarin e vedremo se potrà giocare o no. Non so chi giocherà".



Posizionamento in campo di Kovacic: "Già contro la Sampdoria aveva ricoperto il ruolo di trequartista, in modo da poter pressare il loro metodista in fase di non possesso. Lui deve trovare gli spazi per puntare la porta e per ricevere la palla in zona importanti come successo nelle gare in cui ha fatto la differenza. Sta facendo ancora meglio rispetto al passato e sta continuando la sua fase di crescita".



"La mia panchina a rischio? Non mi sono mai posto il problema. Io alleno i giocatori sempre al massimo, sanno quello che vogliono e loro cercano di farlo. Lo faranno anche domani".

FORMAZIONE: IDEA BONAZZOLI

Mazzarri non sa ancora chi giocherà, anche a causa delle precarie condizioni fisiche di molti giocatori. Ma, anziché il rientrante Osvaldo, dovrebbe essere il giovane Bonazzoli, fresco di convocazione con l'Under 21, a fare coppia con Rodrigo Palacio dal primo minuto in attacco.