Inter, Mancini: "Vittoria preziosa, merito di tutti"

E' un Roberto Mancini moderatamente soddisfatto dopo il successo di Verona: "Importante aver vinto su un campo difficile. Nel primo tempo non trovavamo spazi per l'ottima prova del Chievo e anche il caldo non ci ha aiutato. La squadra sta migliorando ed è merito di tutti, i giocatori nuovi pian piano si stanno integrando. Felipe Melo ha ragione, bisogna essere in testa alla fine ma certo il primo posto in classifica è importante".