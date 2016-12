Inter, Mancini vede la luce: l'Europa League è più vicina 

20:31 - Se la chiamano "Pazza" un motivo ci sarà: l'Inter non si smentisce mai e continua dritta per la sua strada. A Cagliari è arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato, come non succedeva dall'autunno 2012, ma i nerazzurri hanno dovuto sudare sette camicie nel finale. I nove punti conquistati fanno sicuramente morale e avvicinano l'Europa League. Mancini è rientrato prepotentemente in corsa e non si vuole più fermare.

Continua il lavore dell'allenatore di Jesi e partita dopo partita si vedono miglioramenti. La perfezione è ancora lontanissima, ma i nerazzurri sembrano aver imboccato la strada giusta. Dopo un buon primo tempo, i gol sono arrivati nella ripresa prima della grande paura. I soliti errori in difesa, ma questa volta non è arrivata la beffa, con tanto di sospirone di sollievo.

Oltre i tre punti, due le note positive e vengono dai marcatori, per motivi diversi. C'è stato il rilancio di Kovacic, le quattro panchine consecutive sembrano avergli fatto bene. Mancini lo ha rigenerato ridandogli le chiavi dell'Inter e lui si è fatto trovare pronto. Segno che il suo percorso di crescita continua e che sarà il futuro dei nerazzurri. Poi Icardi, che il suo futuro ancora non lo conosce, continua a segnare a ripetizione. Con il gol di Cagliari ha raggiunto quota 14 in campionato, proprio come Tevez. Sarà sfida fino all'ultima giornata con l'Apache per il trono dei bomber.