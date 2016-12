Inter: Mancini va avanti con il 4-3-1-2 

21:46 - Non ci sono più dubbi: l'Inter di Mancini giocherà il con il 4-3-1-2. Dopo il primo allenamento di sabato pomeriggio sotto il diluvio il tecnico di Jesi ha continuato per la sua strada anche questa mattina schierando lo stesso modulo nella partitella in famiglia con due tempi da 30 minuti terminata 0-0. Coppia d'attacco con Icardi-Osvaldo e Palacio sulla trequarti: formula che potrebbe essere usata anche in futuro per far rifiatare Kovacic.

Inter (4-3-1-2): Berni; Nagatomo, Vidic, Juan Jesus, Dodò; Guarin, Krhin, Obi; Palacio; Icardi, Osvaldo.