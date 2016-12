Inter, Mancini: "Un po' lenti in difesa"

L' Inter cala il poker anche contro il Carpi, nel primo antipasto di Serie A, ma rimane la difesa il tallone d'Achille della squadra. "C'è ancora un po' di stanchezza anche per il caldo, l'importante è fare meno errori possibile - ha detto Mancini -. A volte in difesa siamo un po' lenti, ma rispetto alla prima partita meglio". Sul campionato: "Juve più vicina? Saranno la squadra da battere, perché vincono da tanti anni".

L'Inter chiude il ritiro di Brunico (domani la partenza dopo l'ultimo allenamento) con un altro poker. Il bilancio di Mancini è positivo: "Abbiamo lavorato bene, con intensità e voglia".



Con un attacco che già gira a meraviglia (altri 4 gol dopo quelli dell'esordio), è la retroguardia a destare sempre qualche preoccupazione. Gli inserimenti di Murillo e Miranda dovrebbero migliorare un reparto che continua a soffrire delle amnesia del passato. Murillo verrà con noi in Cina, non sappiamo se Miranda avrà il visto.



Shaqiri è andato ancora in tribuna: la sua cessione è ormai certa. "Vedremo cosa succederà con Shaq, alla fine penso che a casa ne rimarranno pochi, perché dobbiamo comunque fare tre partite in otto giorni".



Il prossimo test è in programma il 21 luglio a Shanghai contro il Bayern Monaco.