Inter, Mancini: "Turnover nel derby? Per evitare infortuni"

Alla vigilia dell'ultimo match in terra cinese contro il Real Madrid, Roberto Mancini torna sul robusto turnover con il Milan. "Difficile giocare due partite in poche ore, per questo abbiamo fatto turnover contro il Milan. La cosa più importante è evitare infortuni - ha spiegato il tecnico dell'Inter - Per ora la cosa più importante è entrare in forma. Faremo il massimo per vincere, ma ora i risultati non sono importanti".

"Siamo molto contenti di essere qui, ringrazio tutti i tifosi presenti in Cina per il loro affetto. Non abbiamo ancora segnato, ma può succedere - ha spiegato il Mancio -. Conta il lavoro della squadra. Il Real Madrid è più avanti ma è bello giocare partite così. Non mi interessa di eventuali critiche per avere stravolto la formazione nel derby. Questo torneo è stimolante perché affronti grandi squadre. E' contro avversari come Bayern, Milan e Real che si cresce più in fretta".



Al fianco di Mancini c'era Mauro Icardi. "Quest'anno la società farà una grande squadra. Speriamo di fare più che bene e tornare in Champions - ha detto l'attaccante argentino - Lavoriamo duro per mettere minuti nelle gambe. Vogliamo essere pronti per fare bene in campionato".

Inter-Real Madrid si gioca lunedì 27 agosto, alle 14. La partita sarà in diretta tv esclusiva su Premium Calcio.