Inter, Mancini ti fa ricca: in arrivo 125 milioni da Etihad

Inter, si cambia . Dopo una partnership quasi ventennale , il club nerazzurro e Pirelli stanno per dirsi addio . Sulle maglie del club di corso Vittorio Emanuele sta sbarcando Etihad , la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti . Etihad sarebbe pronta a pagare 25 milioni a stagione per cinque anni. Una cifra importante, se si pensa che Emirates garantisce al Milan 17 milioni l'anno e lo stesso fa Fiat con la Juventus.

Un affare nel quale avrebbe avuto un ruolo Roberto Mancini che sarebbe stato il tramite tra le parti. Il contratto con Pirelli scade a fine stagione: il colosso dei pneumatici vorrebbe rinnovare, ma a cifre molto più basse rispetto ai 20 milioni annui che avrebbe chiesto l'Inter . Da capire se l'uscita di Marco Tronchetti Provera porterà all'addio di Massimo Moratti : nei giorni scorsi si era parlato di una cordata araba interessata alle sue quote di minoranza (29,5%) . Ma al di là di queste ipotesi, si lavora per il gran regalo di Mancini a Thohir . Etihad (già sponsor del Manchester City e che nell'agosto 2014 ha acquisito il 49% del pacchetto azionario di Alitalia ) è pronta a sbarcare sulle maglie dell'Inter.

Ma da Abu Dhabi arriva una secca frenata all'affare: "Etihad Airways smentisce le notizie e le speculazioni secondo cui la compagnia aerea diventerà sponsor di Inter FC in Italia", ha dichiarato il portavoce della compagnia aerea. "Etihad non ha nessuna trattativa in corso con il club, pertanto i rumors sono senza fondamento", ha tagliato corto il rappresentante della società degli Emirati.