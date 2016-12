Inter, Mancini: "Terzo posto? Abbiamo le nostre possibilità"

La partita in coppa con la Juventus come Stella Polare alla quale guardare, Mancini ha ritrovato certezze, ma l'Inter è ricaduta in vecchie amnesie: "Dobbiamo continuare così. Venivamo da 120 minuti giocati mercoledì, eravamo un po' stanchi ma il primo tempo poteva finire 3-0 per noi. Dobbiamo cercare di non commettere errori come abbiamo fatto alla fine del primo tempo. Abbiamo fatto riaprire una partita già chiusa".



Se la sfida dell'Olimpico non sarà decisiva è perché, secondo Mancini, la corsa è ancora lunga: "Ci saranno anche altri scontri diretti. Mancano ancora tante partite, la classifica può cambiare in qualsiasi momento, i punti a disposizione ci sono, il tempo c'è e possiamo ancora avere delle chance per il terzo posto. Abbiamo fatto due mesi in cui non abbiamo fatto risultati, adesso dobbiamo rimontare".



Poi una puntura a Ljajic e qualche carezza per Kondogbia e Perisic: "Io stravedo per Ljajic e lui sa che mi piace tantissimo come giocatore. Come mai nello scorso mese è stato ai margini? Perché ogni tanto attraversa dei momenti dove magari non si allena seriamente quando non gioca. Un giocatore con il suo talento e con la sua qualità dovrebbe essere sempre decisivo. Deve capire che può fare qualsiasi cosa ma deve essere continuo in ogni allenamento". In netta crescita il croato e il francese: "Hanno iniziato a conoscere meglio il campionato italiano che è diverso da quelli in cui hanno giocato. Sono giocatori che avranno un grandissimo futuro. Sono felice per loro perchè sono due ragazzi che se lo meritano".