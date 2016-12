Inter, Mancini sul Milan: "Partita importante"

Non siamo a Milano ma in Cina (per la International Champions Cup), è ancora estate ma è un derby è un derby e anche Roberto Mancini tiene a sottolinearlo: "Partita importante, per i nostri tifosi e per mettere minuti nelle gambe". Un accenno al mercato: "Vogliamo fare un buon calcio ma serve rinforzare l'attacco: stiamo lavorando su 2 giocatori". Sulla sfida con Mihajlovic: "Faremo tornare grandi Inter e Milan".