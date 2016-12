Inter, Mancini sprona Icardi: vuole il salto di qualità

Nessun caso Icardi alla Pinetina, ma l'esclusione del capitano nel big match contro la Roma fa ancora discutere. Due le fazioni: chi sostiene la tesi di una scelta tecnica e chi quella punitiva dopo le frasi di Bologna. La verità probabilmente sta nel mezzo, ma il caso in casa Inter non è mai scoppiato. Mancini però si aspetta di più, quel salto di qualità che tarda ad arrivare. Per questo ha voluto un faccia a faccia con l'attaccante.

Il messaggio lanciato tra le linee contro la Roma da Mancini è stato crudo e chiaro. Nessuno è intoccabile, nemmeno il giocatore promosso capitano un po' a sorpresa e intorno al quale è stata costruita la squadra. Quella contro i giallorossi è stata anche una scelta tattica con la volontà di non dare punti di riferimento alla difesa di Garcia, ma la verità è che il tecnico di Jesi si aspetta molto di più da Maurito, anche in termini di collaborazione con la squadra. Insomma, della presunta incompatibilità tra il numero 9 e Jovetic a Mancini interessa poco.



La volontà dell'allenatore è quella di avere sempre il massimo dal capocannoniere della scorsa stagione, fermo a due gol in quella in corso. A non convincere però è l'atteggiamento di sufficienza della punta, quasi spazientito per il nuovo modo di giocare dell'Inter. Anche per questo i due hanno avuto un faccia a faccia dopo la trasferta di Bologna in cui lo staff tecnico ha chiesto il definitivo salto di qualità al suo capitano. La vittoria sulla Roma ha fatto il resto, ma per lo scudetto ai nerazzurri serve che il miglior Icardi riattacchi la spina.