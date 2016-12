Inter, Mancini spera di recuperare Jovetic

Il Giudice Sportivo ha comunicato l'elenco degli squalificati per il venticinquesimo turno di Serie A. Niente sfida da ex in Fiorentina-Inter per il centrocampista brasiliano Felipe Melo per essere stato ammonito pur essendo in diffida. Lo stesso match sarà saltato anche da Mati Fernandez. Un turno di stop per Parolo...