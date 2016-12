Inter, Mancini: "Sono sicuro che lotteremo per il 3° posto"

22:43 - Alla vigilia dell'ultima gara prima della sosta, Mancini non si nasconde ed esprime chiaramente i due obiettivi dell'Inter: uno di classifica, l'altro di mercato. "L'Inter è partita per arrivare in Champions e sono sicuro che avremo la possibilità di giocarci il terzo posto". A gennaio arriveranno dei rinforzi: "Manchiamo nei due esterni d'attacco. Devono essere molto forti, in grado di fare la differenza. Altrimenti meglio non prendere nessuno".

Come sta Hernanes?

"Sta meglio, ha fatto tutta la settimana in gruppo, non è in grado di giocare 90 minuti ma viene in panchina e potrebbe entrare a gara in corso".



Su Kovacic.

"In quel ruolo deve essere un giocatore in grado di cambiare la partita. Credo che possa dare molto di più, è giovane e credo che abbia ampi margini di miglioramento".



Sulla posizione di Conte legata agli stage.

"Ci sono cose su cui sono d'accordo. Lui ha bisogno di più tempo ma sono problematiche che riguardano tutti i ct. Comunque non avrei problemi a dargli i giocatori una volta".



Soddisfatto del primo mese e mezzo?

"No, perché abbiamo perso due volte. Sono soddisfatto del clima con la squadra, ma dei punti no. Ma se loro continueranno a migliorare potremo riprendere i punti persi in futuro".



Osvaldo avrebbe giocato?

"Era una possibilità, però purtroppo ha avuto problemi familiari e non possiamo fare niente".



Sulla Champions.

"Il campionato è ancora molto lungo. L'Inter è partita per arrivare in Champions. Io penso che noi avremo la possibilità di giocarci il terzo posto. Di questo sono sicuro ma in questo momento non è importante guardare la classifica. Ora è importante migliorare e fare punti, poi tra 2-3 mesi vedere dove siamo e io penso che ci saremo".



Quale salto deve fare la squadra?

"Deve migliorare, magari anche rischiando qualcosa".



Sul match col Chievo.

"Sono stato felice di come l'Inter ha fatto la partita, nel complesso la squadra ha cercato di fare la partita e di essere alta. Mi piace questo atteggiamento ma dobbiamo migliorare moltissimo ancora".



Come sta Palacio?

"Se noi avessimo avuto più attaccanti, avremmo dato a lui la possibilità di recuperare con calma. Adesso va bene così, abbiamo ancora una partita e poi avrà la possibilità di riposare".



Sulla Lazio.

"E' un'ottima squadra, sta giocando bene. Sarà una gara molto difficile, sono veloci, ma l'Inter dovrà fare la sua partita e cercare di essere una squadra. Dobbiamo essere cinici".



Su Guarin

"Guarin è un giocatore dell'Inter, è importante. Pensiamo che possa migliorare molto ma anche attualmente è importante. Non ci sarà alcun problema Guarin".



Su Vidic.

"In questo momento giocheranno gli stessi. La difesa sta migliorando e la difesa è una di quelle poche cose che se si riesce a non toccare è meglio. Poi ci saranno opportunità quando starà meglio fisicamente e se meriterà di giocare, giocherà sicuramente".



Sulla convivenza Kovacic-Hernanes.

"Nel momento in cui imparano a essere utili in fase difensiva si può giocare con molti giocatori offensivi. Tutto dipende dalla loro testa, se è pronta o meno. E io penso di sì".



Cosa c'è da cambiare nel calcio italiano?

"Io credo che si possa cominciare prima in estate, come succede in tutti i campionati europei. Anche portare il campionato a 18 squadre potrebbe aiutare, però non tutti possono essere d'accordo".



Quanti scudetti ha vinto Mancini con l'Inter?

"Non si può più tornare su queste polemiche. Siamo felici per quanto fatto nel passato e abbiamo tutti la coscienza a posto. Adesso dobbiamo pensare al futuro e a vincerne degli altri e per fare questo dobbiamo lavorare".



Su Camara.

"Ha qualità, è un giocatore su cui lavorare. Avrà la possibilità di giocare in prima squadra".



Su Hernanes.

"A parte i 4 di difesa, Hernanes può fare tutto. Corre, sa difendere, sa attaccare bene. Può essere molto utile".



Su Dodò esterno offensivo.

"Sicuramente essendo un giocatore di fascia può farlo, ma non è il suo ruolo e non può farlo con costanza".



Sulla classifica. Chi saranno le rivali?

"Credo che ci sarà un gruppo di squadre che si giocherà il terzo posto. Certo non dobbiamo staccarci molto".



Più importante la gara con la Lazio o quella con la Juve al rientro?

"Questa con la Lazio è più importante perché è la prima. Una vittoria domani potrebbe darci grande consapevolezza. La difesa non deve subire gol e migliorare, l'attacco diventerà ancora più pericoloso quando avremo due esterni d'attacco di ruolo".



Sui rinforzi di gennaio.

"Manchiamo nei due esterni d'attacco. Deve essere un giocatore molto forte, velocissimo, tecnicamente straordinario, che faccia anche dei gol (accenna un sorriso ma poi torna subito serio, ndr). Stiamo cercando quello, altrimenti è meglio non prendere nessuno. I due che cerchiamo davanti devono essere dei giocatori che fanno la differenza, non è una cosa facile ma a volte si può anche essere fortunati. E' possibile prendere qualche giocatore in prestito per sei mesi".