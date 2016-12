Inter, Mancini: "Sono contento, siamo migliorati"

La sconfitta contro il Milan non preoccupa più di tanto Roberto Mancini, soddisfatto nonostante il ko per 1-0. "Sono contento della nostra prestazione, la cosa più importante è che siamo migliorati - dice il tecnico dopo il match -. Quando sei in questa fase non puoi essere al 100%. Mihajlovic? Ci siamo salutati e abbiamo parlato un po'. Penso che farà bene, mi sembra che la sua squadra stia prendendo forma. Credo che sarà contento".