Inter, Mancini: "Soddisfatto del risultato e del primo tempo"

15:55 - "Sono soddisfatto del risultato e del 1° tempo, non del secondo quando siamo calati con i tre dietro Icardi". Questa l'analisi di Mancini dopo Inter-Genoa. "Spero che la squadra possa sempre migliorare ma rimangono da risolvere tanti problemi e lo faremo piano piano. Non volevo che Shaqiri si facesse male. Lui o Podolski in Europa League? Risolveremo il problema". Sul mercato: "Lucas Leiva? Non so quale pista ma sicuramente qualcosa rimarrà aperto".