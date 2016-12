Inter, Mancini: "Siamo da scudetto"

Si chiude con un altro ko, stavolta contro il Real Madrid , la tournée cinese dell'Inter, sconfitta 1-0 dai blancos. "A parte il risultato, di cui non siamo contenti, sono comunque soddisfatto della prestazione del primo tempo - dice Roberto Mancini dopo la gara -. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del mondo. Jovetic? E' un attaccante diverso da Icardi e Palacio e sarà una pedina importante per noi".

Nessun dramma, dunque, per le tre sconfitte con Bayern, Milan e Real. Mancini si fida della squadra ed è convinto che possa essere protagonista di un'ottima stagione: "E' ovvio che i risultati non sono positivi, ma la cosa principale è vedere la prestazione e in ogni gara siamo migliorati come squadra. Nessun gol? Non sono preoccupato, perché sono sicuro che quando conterà, l'Inter ci sarà. Sono certo del nostro futuro e del campionato, noi abbiamo giocatori che possono giocare per il titolo".