Inter, Mancini si gode Eder e Jovetic

Forse è davvero troppo tardi per raggiungere la Roma e il terzo posto, ma per il futuro Roberto Mancini può tirare un sospiro di sollievo. Una considerazione figlia non della trattativa, in fase avanzata, tra Erick Thohir e i cinesi della Suning ( il colosso che vuole acquistare il 20% del club per 60 milioni di euro, per poi puntare alla maggioranza nel giro di 2-3 anni), ma dalla rinascita di Jovetic ed Eder , che hanno ribaltato l'Udinese dopo il gol al volo di Thereau. Il tecnico nerazzurro ritrova i suoi attaccanti, che tra gennaio e febbraio (periodo della grande flessione) sono mancati: con questa doppietta, il montenegrino è salito a 7 gol stagionali (6 in campionato), arrivando a 8 reti in 8 gare contro l'Udinese (sua vittima preferita). Da parte sua, Eder ha firmato il primo gol con la maglia dell'Inter ed è il marcatore numero 15 di questo campionato per Mancini. Un gol che fa felice la Nazionale: in vista di Euro 2016, Antonio Conte può esultare dopo aver perso Marchisio in mezzo al campo. Servono le reti di tutti perché a 3 gare dalla fine bisogna rimanere concentrati e approfittare di ogni passo falso della Roma , che contro il Napoli può comunque tornare a +7. Al di là dei 3 gol firmati dai due attaccanti, c'è altro da prendere in considerazione. A San Siro è tutta la macchina offensiva nerazzurra ad aver fatto il suo dovere. Icardi, Biabiany e Brozovic hanno giocato un'ottima partita regalando 3 assist importanti. Si sono viste molte verticalizzazioni e il merito è anche delle coperture difensive di Felipe Melo e Kondogbia . Loro due hanno dato libertà di movimento ai 4 uomini schierati in avanti da Mancini. Il tecnico interista è convinto di poter fare ancora meglio, ma servono altri due innesti. Ed è il compito di Thohir , e magari pure della Suning, accontentarlo. Senza Champions League , sarà davvero difficile trattenere tutti i big, ma rimpianti a parte il futuro appare meno oscuro rispetto a quello delle altre rivali.

LE STATISTICHEPer la prima volta nella storia della serie A non c'è stato nessun italiano tra i 22 giocatori titolari

È la sesta volta in questo campionato che l'Inter non schiera nessun italiano nella formazione titolare

Prima vittoria in rimonta per l'Inter in questo campionato, dopo che nelle precedenti 12 occasioni in cui era stata in svantaggio erano arrivati solo tre pareggi e nove sconfitte

Quando era stata in svantaggio in casa, l'Inter aveva sempre perso nel campionato in corso

25 tiri totali per l’Inter stasera: un record per i nerazzurri in una partita di questo campionato

Jovetic ha segnato 8 reti in 8 partite di serie A giocate contro l'Udinese, sua vittima preferita nel campionato italiano: l'ultimo gol del montenegrino in questo torneo era arrivato proprio nella gara d'andata contro i friulani dello scorso dicembre

Brozovic è stato il giocatore a provare più volte il tiro in questa sfida, ma solo una delle sue sei conclusioni totali ha trovato lo specchio della porta

L'Inter ha fatto nove tiri nello specchio in questa sfida: solo nella gara contro il Frosinone dello scorso 22 novembre ne aveva fatti di più in questo campionato (10)

L'Inter non batteva l'Udinese in casa dal settembre 2010: tre successi friulani e un pareggio, prima di stasera

Biabiany ha mandato un compagno al tiro otto volte: un record in questa sfida

Primo gol in campionato per Eder con la maglia dell’Inter

Eder diventa il 15º marcatore nerazzurro in questa serie A

Thereau ha eguagliato il suo record personale di marcature in un singolo campionato di serie A (11 gol, come nella stagione 2012/13)

Sette degli 11 gol stagionali di Thereau sono arrivati in trasferta

Era da gennaio 2015 che Thereau non segnava per due partite di fila in serie A