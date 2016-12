Inter, Mancini senza idee: la Champions ora è un miraggio

Il passo dei nerazzurri in questo girone di ritorno è da zona retrocessione, dopo un girone d'andata da leader. Ma la partita dello Stadium ha certificato soprattutto la mancanza di un progetto tecnico-tattico in questa squadra. E attenzione: non che questo fosse chiaro nel girone d'andata, quando i tanti 1-0, fatti di cinismo e grande solidità difensiva, avevano nascosto la mancanza di proposte.



Schierare un 3-5-2 con Melo interno di centrocampo (certo, dovuto all'assenza di Brozovic) è stata una sorta di resa anticipata da parte di Mancini, troppo preoccupato degli avversari per pretendere dalla sua squadra di imporre gioco. Il 4-4-2 finale, con Perisic e Ljajic ha mostrato che qualcosa di più l'Inter avrebbe potuto fare. È vero che è venuta a mancare l'impenetrabilità difensiva della prima parte di stagione, ma è altrettanto vero che da centrocampo in su i problemi sono molteplici.



Il mercato di gennaio, poi, ha provocato un vero e proprio cortocircuito: l'Inter ha ceduto Guarin, un centrocampista abile anche in proiezione offensiva e senza palla, per acquistare un attaccante, Eder. Quest'ultimo, in uno dei match più importanti della stagione, è rimasto in panchina per più di 80', con i nerazzurri schierati a centrocampo con Medel, Melo e Kondogbia, coadiuvati da due terzini e tre centrali di difesa. Non che il modulo in sé sia criticabile, ma sono state le attitudini e le caratteristiche dei giocatori a condannare l'Inter in partenza. Il potenziale offensivo è stato tenuto quasi tutti in panchina, da Eder-Perisic-Ljajic a Biabiany e Jovetic, ormai nel dimenticatoio.



Se certezze, tolte il terzetto Handanovic-Miranda-Murillo, ce ne sono sempre state poche, sembra anche che dal punto di vista mentale l'Inter sia uscita dalla rincorsa al terzo posto. La batosta nel derby, la sconfitta nel finale a Firenze, l'arrendevolezza contro la Juve: Mancini era infuriato e senza voce al termine del match, la società ci ha messo la faccia e non ha mancato di chiedere conto al proprio tecnico. Il quale viene sempre indicato come il fulcro del progetto nerazzurro per il presente e per il futuro, ma che ha dimostrato di non avere il polso della situazione. E il terzo posto, con questo passo e con queste prestazioni, è lontanissimo, molto più degli attuali 5 punti che dividono i nerazzurri dalla Roma (e che potrebbero diventare 8 con il successo della Fiorentina sul Napoli, dal momento che i viola hanno il vantaggio negli scontri diretti).