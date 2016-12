Inter, Mancini: "Se tiferò Napoli? Chi è dietro deve sperare..."

Roberto Mancini non molla il sogno Champions della sua Inter anche se la Roma è lontana e non sbaglia un colpo. Il tecnico nerazzurro, soddisfatto per il successo sull'Udinese, spiega: "Dovevamo vincere per cercare di tenere la fiammella della speranza Champions accesa, al di là del fatto che in tribuna c’era la delegazione cinese. Lunedì tiferemo Napoli: quando si è dietro bisogna anche sperare in passi falsi di chi sta davanti".

Il Mancio poi ribadisce: "Se ho rimpianti per la stagione? Aspettiamo per i rimpianti: detto così sembra che la stagione sia disastrosa, invece non lo è, ma aspettiamo alla fine".



Il tecnico nerazzurro analizza poi la gara: "L’Inter è così: possiamo prendere l’intervista di domenica col Genoa e riprodurla tale e quale. Anche stavolta abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo rischiato di non vincere, è la nostra stagione. La doppietta di Jovetic per il suo rinnovo? Fare gol è il suo lavoro, ma può ancora fare moto di più e lui lo sa: certo, è un giocatore che sa giocare a calcio e si vede. Sono contento anche per Eder: meritava di sbloccarsi. Ha fatto delle ottime prestazioni e spesso è stato sfortunato. Il mio futuro? Non c’è nessun tipo di problema. Ma una cosa però è certa: l’Inter è l’Inter, con i suoi tifosi. Non cambia chi sarà il presidente e queste voci sul futuro della proprietà non ci disturbano, siamo tranquillissimi. Biglia per il centrocampo? In questo momento non è giusto fare nomi, ci sono tanti giocatori che hanno il profilo da campioni.”