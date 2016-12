Inter, Mancini: "Se fossimo stati perfetti, saremmo arrivati più in alto"

Intervenuto a Premium Sport, Roberto Mancini ha analizzato il 2-1 rifilato all' Empoli : "Se avessimo fatto tutto bene e fossimo stati sempre perfetti, non saremmo arrivati quarti. Alla fine comunque questa è la posizione che ci meritiamo per aver buttato un po' via quello di buono abbiamo fatto per i primi sei mesi. Rimane la miglior stagione degli ultimi 5 anni, anche questa è una cosa positiva. Ringrazio i tifosi per il supporto".

E sulla gara, il tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Siamo alla fine, eravamo un po' stanchi e c'era la paura di non vincere forse però dobbiamo migliorare, non dobbiamo concedere occasioni nei momenti di difficoltà, non bisogna concedere niente perché le grandi squadre non possono permetterselo. Poi dobbiamo migliorare sotto il profilo della qualità, ma non è tutto da buttare, qualcosa di positivo è stato fatto. In questo momento il divario dalla Juve è enorme. Per ridurre il gap con i bianconeri tutte le altre devono migliorare. Il campione chiesto alla società sarà un centrocampista? Non ho chiesto niente. Adesso è difficile dire dove va fatto il grande investimento. Dobbiamo vedere anche le cose positive che una squadra fa. Noi stiamo cercando di costruire una buona squadra cercando di sbagliare il meno possibile nella scelta dei giocatori".