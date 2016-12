Inter, Mancini scopre Perisic

Nel pareggio di Marassi contro la Sampdoria la nota più lieta, per l'Inter, è la scoperta di Ivan Perisic. Il croato ha finalmente mostrato quelle qualità che avevano spinto Piero Ausilio a una trattativa estenuante, per tutta l'estate, con il Wolfsburg. E adesso si capisce il perché. Utlizzato come esterno sinistro nel tridente, l'Inter ha cambiato volto e passo trovando il pareggio e conquistando quel punto che serve per rimanere, in solitaria, al secondo posto. Con 10 giocatori nuovi sbarcati alla Pinetina, Roberto Mancini sta cercando di dare forma e identità alla squadra. Le prime cinque giornate di campionato, 15 punti su 15, non hanno illuso il tecnico nerazzurro, consapevole per primo che c'era ancora molto da migliorare.



Infatti, la sconfitta contro la Fiorentina ha mostrato tutti i limiti dell'Inter ed è con la Sampdoria che si è rivista una squadra, soprattutto nella ripresa, più compatta. Il passaggio al tridente ha poi permesso a Perisic di giocare nel suo ruolo. Il croato ha corsa, grinta e anche senso del gol: si è rivisto quel giocatore che già la Bundesliga ha potuto apprezzare con le maglie di Borussia Dortmund (64 presenze totali e 12 gol) e Wolfsburg (88 gare e 21 reti).



Non è arrivato per caso. Ad Appiano Gentile lo ha fortemente voluto Mancini e la trattativa è davvero stata logorante. Ma alla fine ha vinto il tecnico di Jesi, anche se nelle prime giornate lo ha utilizzato come trequartista. Adesso ha un'opzione in più e finalmente Perisic ha mostrato le sue qualità, lui che è abituato a girare l'Europa (dalla Croazia alla Germania, passando per Francia e Belgio) e a correre in campo. Con quel senso del gol che entusiasma Mancini. Con Jovetic fuori e un Icardi in difficoltà sotto porta, ora l'Inter ha una nuova anima. Così Perisic ha centrato il suo primo obiettivo.