Inter, Mancini sbotta: "Icardi? Basta polemiche, segnerà più gol di tutti"

Roberto Mancini sbotta quando sente parlare di Icardi: "Se la sostituzione è un segnale al giocatore? No. Non capisco perché ogni volta che viene sostituito un giocatore bisogna fare polemiche. Mauro ha fatto quello che doveva fare, noi da lui ci aspettiamo tanto, alla fine sarà quello che farà più gol di tutti. Ci vuole solo tempo", ha spiegato a Premium Sport . "Troppo recupero nel finale? Neanche all' Old Trafford quando lo United perde".

Mancini ha anche spiegato il perché della scelta di Palacio al posto di Jovetic, rimasto in panchina per tutta la gara: "Rodrigo stava facendo molto bene in allenamento, era molto in forma e infatti fino a che ha retto con le gambe e con il fiato ha fatto molto bene. In generale, abbiamo avuto altre occasioni per fare il 2-0. Il Torino è una squadra molto difficile da affrontare, se non fai gol rischi di non vincere. Pirlo all'Inter? Non posso rispondere a questa domanda, non abbiamo mai parlato con lui e lui non ha mai parlato con noi".