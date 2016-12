Inter, Mancini rivuole con sè Oriali dopo gli Europei di Francia

Roberto Mancini e Lele Oriali: un binomio vincente, simbolo dell'Inter che dall'Italia prese poi la strada per salire sul tetto del Mondo con Mourinho. Un rapporto professionale interrotto proprio con l'arrivo del portoghese in nerazzurro, un'amicizia mai venuta meno, una partnership che ora potrebbe presto tornare in auge. Quando? Dopo gli Europei di Francia! Mancini vorrebbe infatti l'attuale team manager dell'Italia al proprio fianco come uomo di raccordo tra squadra e società. Una possiiblità concreta anche se per Oriali non mancano offerte anche da parte di altri club. I particolari nel servizio di Bruno Longhi.