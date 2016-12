Inter, Mancini riparte il 5 luglio a Riscone di Brunico

Tra poco più di una settimana prenderà il via la stagione 2015-2016 dell'Inter . I nerazzurri svolgeranno la prima parte del ritiro a Riscone di Brunico , dal 5 al 16 luglio. La banda Mancini arriverà in Sudtirol nella mattinata di domenica e sosterrà il primo allenamento già nel pomeriggio. Due le amichevoli in programma: l'11 luglio contro i tedeschi dello Stuttgarter Kickers e il 15 contro il neopromosso Carpi.

I nerazzurri alloggeranno all'Hotel Royal Hinterhuber, situato in un luogo tranquillo e immerso nel verde. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, l'8 luglio ci sarà la presentazione della squadra davanti ai tifosi che saranno presenti e seguiranno da vicino la preparazione di Mancini e i suoi ragazzi. Il 16 allenamento mattutino e poi il rientro a Milano.

All'interno del centro sportivo di Riscone di Brunico, inoltre, sarà allestito l'Inter Village, oltre al Day Camp riservato ai bambini nati tra il 2002 e il 2009, insieme a uno spazio per il Centro Coordinamento Inter Club e il ticketing per "Niente è come esserci".

Il ritorno a Riscone di Brunico ha un sapore particolare. Perchè è proprio qui, nel ritiro di Riscone, che Mancini cominciò la sua avventura nerazzurra nel 2004 e sono state quattro stagioni piene di scudetti (tre), Coppe Italia (due) e Supercoppe italiane (due).