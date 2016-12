Inter-Mancini, rimane il "gelo". Martedì l'ultimo atto

Il futuro di Mancini all'Inter è ancora incerto. Non è servito l'incontro con il presidente Thohir per riportare il sereno in casa nerazzurra. A Portland, dove l'indonesiano è sbarcato per incontrare la squadra, è andato in scena un confronto franco che, però, non ha portato a nessun passo avanti, non c'è stata nessuna apertura, come riferisce l'inviato di Premium Sport Marco Barzaghi. La situazione resta delicata e si attende il meeting con i vertici del Suning. Vertice che ci sarà fra martedì e mercoledì.