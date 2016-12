14 settembre 2015 Inter, Mancini: "Ranocchia mi metta in difficoltà" Lʼallenatore nerazzurro: "Siamo felici di essere in testa dopo 5 anni"

"Ranocchia? Come giocatore ci rimarrei male, se fossi al suo posto. Ma farei di tutto per mettere in difficoltà l'allenatore e fargli pensare di aver sbagliato". Roberto Mancini, presente a Expo, ha commentato così la scelta di preferire Medel a Ranocchia come centrale di difesa. "Si tende a pensare che sia sempre il tecnico a decidere ma alle volte è il giocatore che non mette in condizioni l'allenatore di farlo giocare".

"Non parlo nello specifico di Andrea che lo scorso anno ha preso colpe non sue. Sono sicuro tornerà ad essere un giocatore importante per l'Inter".

"Il giorno dopo la vittoria del derby? È come ieri, non cambia molto. Fosse l'ultima giornata di campionato cambierebbe. Ci fa piacere - ha aggiunto - essere primi in classifica dopo cinque anni. Ma è ancora lunga. Juve in difficoltà? Il calcio, è strano. Ma se non vincerà il campionato sarà comunque in lotta fino alla fine. Moratti entusiasta? Mi fa piacere sia per Moratti che per Thohir, che ieri non è potuto venire".