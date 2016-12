Inter, Mancini: "Quante disattenzioni sulle palle inattive"

Intervenuto a Premium Sport, Roberto Mancini ha analizzato il 3-3 ottenuto in casa del Verona . L'amarezza è tanta. Al tecnico nerazzurro non vanno giù i tre gol subiti: "Abbiamo cominciato benissimo e ci siamo trovati sotto su due calci d'angolo. Anche la reazione dopo lo svantaggio è stata buona, ma la disattenzione sui calci piazzati è stata totale: abbiamo sempre marcato così, ma abbiamo continuato a dormire".

C'è stata una bella reazione con i gol di Icardi e Perisic: "Sì, fortunatamente l'abbiamo rimessa in piedi: sono deluso perché non possiamo subire tre gol in questo modo. Felipe Melo? Credo possa fare di più. La direzione di Giacomelli? Non ho niente da dire", ha proseguito Mancini.